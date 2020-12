Due libri, e doppio appuntamento: Viareggio 200 anni di Città e Soldato di Dio sono in uscita in questi giorni, ed entrambi, editi da una nuova collana editoriale a cura dell’associazione Promo Terr e della casa editrice Ancora, parlano della storia viareggina e del territorio

Viareggio 200 anni di Città, è un volume in edizione speciale a tiratura limitata che nasce con l’obbiettivo di celebrare i 200 anni dell’elevazione di Viareggio a Città, mentre Soldato di Dio è un romanzo storico ambientato in Versilia, che racconta le avventure di un Cavaliere dell’Ordine di san Giovanni, scritto da Francesco Fiorini con la post-fazione storica di Monsignor Giovanni Scarabelli.

Si tratta di una nuova iniziativa (questa volta editoriale) dell’associazione Promo-Terr da sempre attiva a valorizzare e promuovere il nostro territorio attraverso manifestazioni ed eventi culturali e di spettacolo. In questo difficile anno pandemico, per le manifestazioni pubbliche, l’associazione si è saputa reinventarsi prima con un blog (Argonauti.blog) ed adesso con la nuova Collana Aspro ambedue le iniziative portano avanti lo scopo associativo della promozione territoriale.

“Siamo soddisfatti di questa nuova avventura – commenta Francesco Fiorini, direttore dell’associazione -, che riguarda il settore editoriale e stiamo già lavorando per riproporre Viareggio 200 anni di Città in nuova versione integrata negli argomenti, con la speranza di falor uscire nei primi mesi dell’anno prossimo, con questa edizione speciale, invece, abbiamo voluto omaggiare il nostro blog Argonauti e gli autori che in questi mesi difficili hanno aderito con entusiasmo alla nostra volontà di non fermarsi culturalmente”.

Per chi fosse interessato ad acquistare i due libri, in attesa di una doverosa presentazione, può contattare Promo-Terr scrivendo a segreteria@promo-terr.it