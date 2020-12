Cadaveri a pezzi nelle valigie, fermata la ex del figlio della coppia

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho, scomparsi nel novembre 2015, i cui resti, fatti a pezzi, sono stati ritrovati all’interno di quattro valigie in un terreno tra il carcere di Sollicciano e la FiPiLi.

I carabinieri di Firenze, questa mattina (22 dicembre) hanno eseguito un decreto di fermo del pubblico ministero della procura fiorentina, Ornella Galeotti, a carico della ex convivente del figlio della coppia, Taulent Pasho, che si trova in carcere in Svizzera.

La donna, Elona Kalesha, 36enne dell’Albania, è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio di cadaveri.

Tra i moventi, gli inquirenti ipotizzano i soldi: 40mila euro che la coppia aveva ottenuto da un risarcimento ottenuto dopo un incidente stradale.

Le indagini dell’Arma proseguono, anche per verificare se la donna abbia agito con la complicità di terze persone.