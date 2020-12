Capannori, solo alimentari per il mercato settimanale il 24 e 31 dicembre

Il mercato settimanale di piazza Aldo Moro a Capannori vista la coincidenza con il Natale e il primo dell’anno si svolgerà giovedì 24 e giovedì 31 dicembre e, a causa delle disposizioni Covid, vedrà la presenza solo dei banchi alimentari.

Domani (23 dicembre) dalle 8,30 alle 12,30 in piazza Aldo Moro si terrà un’edizione natalizia del mercato contadino. I cittadini potranno acquistare frutta e ortaggi freschi e molti altri prodotti agroalimentari a chilometro zero e, allo stesso tempo, compiere un gesto di solidarietà lasciando una spesa sospesa che le associazioni di protezione civile provvederanno a consegnare alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà segnalate dai centri di ascolto del territorio della Caritas.

Al mercato saranno presenti anche alcune realtà locali: Daccapo, il centro di riuso solidale e la commissione pari opportunità del Comune che promuoveranno la loro attività e l’impresa sociale Terra di Tutti che proporrà articoli artigianali di vario genere e creazioni natalizie realizzati con materiali di recupero.

Anticipato a domani anche il mercato contadino di Marlia, che di solito si tiene il sabato, vista la coincidenza con la festività di Santo Stefano.