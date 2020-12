La Porcari che vogliamo, mozione per intitolare lo stadio a Renzo Giometti

Intitolare lo stadio comunale di Porcari a Renzo Giometti. Questa la proposta del gruppo consiliare La Porcari che vogliamo in seguito alla recente scomparsa dell’ex sindaco.

“Rendere il dovuto omaggio a chi ha amministrato per lungo tempo il nostro Comune mostrando lungimiranza, competenza, onestà e senso di responsabilità, nonché capacità di ascolto nei confronti di tutti, senza distinzioni. Questa la finalità della proposta avanzata come gruppo consiliare – spiegano Riccardo Giannoni, Massimo Della Nina, Barbara Pisani e Chiara Favilla – di intitolare lo stadio comunale di Porcari a Renzo Giometti, sindaco del nostro Comune dal 1980 al 1992. Anni cruciali per il nostro paese in cui, dopo l’intensa industrializzazione che aveva mutato profondamente Porcari, c’era la necessità di lavorare per renderlo un paese a misura d’uomo, dotandolo di tutti i servizi di cui sempre più necessitava. E così fu”.

“Molti gli interventi che vennero realizzati durante quei mandati – dicono an cora – Tra questi proprio lo stadio comunale, di cui Giometti, vista la sua particolare attenzione per lo sport e per i giovani, volle dotare il paese. Opera che vide la luce nel 1987. Porcari poté allora vantarsi, con un certo orgoglio, di avere il secondo stadio comunale in provincia di Lucca con gradinata coperta, dopo il Porta Elisa. Una opera importante che riteniamo possa sintetizzare – proseguono i consiglieri de La Porcari che Vogliamo – il coraggio e la determinazione che contraddistinse l’azione amministrativa di Renzo Giometti”.

“Abbiamo ovviamente – proseguono – ritenuto doveroso informare di questa nostra proposta la società Academy, che gestisce questa struttura e che molto sta facendo per il suo rilancio. La mozione con cui si chiede di procedere all’intitolazione dello stadio verrà discussa nel prossimo consiglio comunale e siamo fiduciosi che raccoglierà un consenso unanime. Per costruire il proprio futuro una comunità deve partire dalla analisi della propria storia e dei propri punti di forza. Nel farlo è doveroso lasciare un segno tangibile di chi ha contribuito in modo determinante a costruire la Porcari di oggi”.