Lockdown in musica, successo per l’iniziativa di Michele Sarti Magi

Lockdown in musica è stato un successo e ne sono veramente felice. Ero convinto che, serata dopo serata, il pubblico diminuisse, poiché portare un argomento come la musica classica, sui social di oggi, è progettualmente rischioso. Invece, inaspettatamente, il pubblico è sempre aumentato e questo mi rende doppiamente soddisfatto“, sono queste le parole di Michele Sarti Magi a conclusione delle cinque serate dedicate alla musica.

“Sono state cinque serate molto coinvolgenti, ricche di curiosità, destinate ad un pubblico da zero a novantanove anni, per un totale di circa 6000 visualizzazioni totali. La musica, come dico sempre, è di tutti e per tutti.

Vorrei ringraziare pubblicamente la Lym Academy, che è la scuola dove peraltro insegno pianoforte, per il grande sostegno mostratomi anche e soprattutto in queste cinque settimane. Un grande grazie al direttore e amico Vijay Pierallini per la costante disponibilità e alla nostra presidente Loreta Claudia Siderman per tutto il supporto tecnico e di scena”.

“Un particolare ringraziamento – continua – al professor Paolo Iorio, dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Guidonia Roma, per la preziosa collaborazione. Un sentito grazie anche alle docenti di danza della Lym Academy, Antonella Costa e Rachele Nucci, per la loro indispensabile e graditissima presenza, nonché per la loro grande professionalità. Un grande e affettuoso ringraziamento alle piccole studentesse della Lym Academy Uma, Camilla e Livia, e ovviamente anche ai loro genitori. Il loro impegno costante, caratterizzato dalla grande voglia di imparare e creare, è parte di questo piccolo grande successo, sia progettuale che loro personale. La creatività è un grande dono.

Finisce un progetto, ma non finisce un percorso. Esatto, perché subito all’inizio del prossimo anno, prenderanno vita altri grandissimi progetti musicali e non. Un coinvolgimento totale per l’intera città, per i social e per i ragazzi. Un nuovo modo di vivere la musica, di amarla. Veramente: abbiamo all’orizzonte grandi idee, grandi progetti. Li faremo tutti. Io stesso, anticipo già, che il 25 di dicembre uscirò con un concerto social natalizio”

“La musica – conclude Sarti Magi -, anche in un momento storico come quello che stiamo vivendo, può fare tanto. E’ una nostra alleata, una nostra grande amica, che ci può insegnare davvero tanto. Buone feste e buona musica a tutti”.