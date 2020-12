Niente strenne per dipendenti e volontari, la Croce Verde di Viareggio dona a chi ha bisogno

Un gesto di solidarietà per chi ha bisogno. La Croce Verde di Viareggio ha deciso di utilizzare l’importo previsto per strenne natalizie, da distribuire a dipendenti e volontari, per l’acquisto di generi di prima necessità, da destinare alle persone con difficoltà economiche.

Il materiale è stato consegnato questa mattina (22 dicembre ) dalla presidente Carla Vivoli e da alcuni volontari dell’associazione, ai responsabili del Movimento per la Vita e Centro all’aiuto alla Vita Franca Pocci di Viareggio, rappresentata da Carla Ratti, presidente Alessandro Salvati. Una realtà importante che si occupa da 40 anni di offrire un aiuto alle donne che si trovano in difficoltà per portare avanti la gravidanza e garantire il futuro al nascituro. Il sostegno va anche alle famiglie con bambini in tenera età che vivono situazioni di disagio, attraverso la distribuzione gratuita di latte, alimenti per l’infanzia , pannolini, indumenti, carrozzine, passeggini, giocattoli e tutto quello che può essere necessario ad un bambino da zero a tre anni.

I orogetti Franca Pocci, inoltre consistono nell’adottare una mamma in cinta a partire dal terzo mese di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino con un contributo mensile di 160 euro per 18 mesi.