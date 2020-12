Servizi sanitari garantiti anche durante le festività

Anche i servizi territoriali della Asl Toscana nord ovest, come quelli ospedalieri, non si fermano durante le festività natalizie. Infatti, escluse piccole variazioni orarie in alcuni distretti periferici, l’accesso alle diverse attività amministrative o sanitarie sarà sempre garantito, anche i 6 principali drive through effettueranno regolarmente i tamponi sia il giorno di Natale, sia il 1 gennaio.

“Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo per tutto il servizio sanitario – sottolinea Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl Toscana nord ovest -. Purtroppo molte persone, a causa del Covid, hanno dovuto rimandare o annullare visite o pratiche amministrative, per questo ci è sembrato giusto mantenere intatta l’offerta rivolta ai cittadini ai quali invio i miei auguri di buone feste nella speranza che nel 2021 si possa lentamente riprendere la normale attività sanitaria”.