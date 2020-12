Sistema Ambiente, il porta a porta attivo anche per le feste

Il 25, 26 e 1 gennaio il ritiro porta a porta per le utenze domestiche sarà svolto in modo regolare dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il ritiro del verde (sfalci e potature) per il solo comune di Lucca. A Coreglia Antelminelli il servizio è garantito regolarmente.

Per quanto riguarda i centri di raccolta, gli orari cambiano in questo modo: le sedi saranno aperte il 24 e il 31 mattina, ma non il pomeriggio. Resteranno inoltre chiuse nei giorni festivi, 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. La stazione ecologica di Borgo a Mozzano (Diecimo) sarà chiusa dal 28 dicembre per completare il passaggio al nuovo gestore, Ascit, che subentrerà a Sistema Ambiente il 1 gennaio prossimo.

Gli uffici distribuzione kit, Tia, recupero crediti e il call center di Sistema Ambiente saranno regolarmente in servizio secondo gli orari canonici, tranne il 24 e il 31 dicembre che osserveranno l’orario corto, quindi saranno aperti solo di mattina. Chiusi, ovviamente, nei giorni festivi.

Il 28 dicembre, inoltre, l’ufficio Tia/contratti sarà impegnato nell’aggiornamento del software, per cui resterà chiuso. In quella giornata non sarà quindi possibile registrare una nuova utenza, mentre si potranno ritirare o sostituire i bidoncini, ricevere la tessera Garby e la nuova fornitura di sacchetti gialli per il multimateriale leggero.

I cittadini che usufruiscono del servizio aggiuntivo gratuito per il ritiro di pannolini/pannoloni devono ricordarsi, se necessitano ancora del servizio, di rinviare il modulo a Sistema Ambiente entro il 31 gennaio 2021: in questo modo l’azienda aggiornerà l’elenco di coloro che usufruiscono del passaggio aggiuntivo. A questo link si trova il modulo per richiedere/rinnovare il servizio per gli utenti del centro storico: (clicca qui).

Qui invece quello per gli utenti della periferia: (clicca qui).

Chi non avesse più bisogno del servizio di ritiro aggiuntivo, deve comunicarlo all’azienda. A questo link si trovano i documenti per procedere con la disdetta (clicca qui).

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; numero WhatsApp 333.612.6757; Pagine Facebook e profilo Instagram: Sistema Ambiente Lucca.