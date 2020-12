Teniamoci per mano, a Lucca nasce l’iniziativa social per sostenere il piccolo commercio

In un momento in cui alla preoccupazione per la propria saluta e quella dei propri cari si aggiunge l’incertezza del futuro che incide tanto sugli acquisti quanto sulla possibilità generale di programmare il futuro, nasce a Lucca un movimento social per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di supportare e sostenere le attività commerciali del territorio, invitando la community ad acquistare local sia in modalità fisica che digital. Teniamoci per mano, questo il nome dell’idea e nasce dal confronto e dalla riflessione comune sulle attuali circostanze di due donne lucchesi accomunate da intenti, lavoro e amicizia: Sandra Bacci, professoressa e influencer e Cinzia Sodini, imprenditrice.

“Per me – dichiara Sandra Bacci – Teniamoci per mano è uno strumento utile a sensibilizzare sull’importanza di sostenere le attività̀commerciali del territorio, invitando il cliente, sia in modalità fisica che digital, ad acquistare local. Non abbiamo trovato l’uovo di Colombo, anzi, devo dire che nelle ultime settimane ho visto con piacere il proliferare di molte iniziative sui social per mobilitare i cittadini a fare piccoli acquisti locali senza optare obbligatoriamente per la grande distribuzione. Credo che questa sia la vera direzione: invitare tutti a riprendere contatto con la propria umanità e cercare di fare ognuno la propria parte per sostenere le attività commerciali”.

“I miei genitori, mio fratello, molti miei amici sono commercianti – continua – . Vivo con loro le difficoltà economiche e logistiche che le restrizioni legate all’emergenza sanitaria hanno comportato. Ho pensato che fosse giusto provare a fare qualcosa, mettendo a disposizione anche i miei canali social e invitando anche altri a farlo per rendere questa catena di mani più solida. Grazie a Cinzia ho capito poi che anche i commercianti avrebbero potuto tendersi la mano e supportarsi l’uno con l’altro. Con lei questa iniziativa si è strutturata in un vero e proprio progetto e ha trovato completezza”.

Cinzia Sodini ha dichiarato: “Tutto è nato da una chiacchierata con Sandra in cui esternavo le mie preoccupazioni sul settore del commercio, di cui faccio parte. Sono infatti titolare di un brand di bigiotteria Made in Italy nato a Lucca a fine 2018 e a causa del Covid i tanti progetti di crescita sono stati modificati. Nonostante le difficoltà e in attesa di sapere cosa succederà giorno per giorno, in questi mesi noi tutti commercianti, forti dell’esperienza maturata, siamo comunque riusciti a riorganizzarci intraprendendo iniziative forse impensabili fino a un anno fa. Per me Teniamoci per mano è un’idea utile proprio a sensibilizzare le stesse realtà commerciali a fare rete e a ‘ben’ comunicare la propria presenza, il quid che le rende parte inestimabile del patrimonio e dell’identità di un territorio. Per reagire e dare slancio a questa nuova normalità, mi auguro che più persone possibili abbraccino l’iniziativa e si tendano la mano. Soprattutto con il Natale alle porte, l’incertezza non deve immobilizzare le nostre vite”.

L’iniziativa vuole essere un invito a tendere la mano simbolicamente verso il prossimo e concretamente verso l’economia reale e locale e si basa su poche semplici parole: sicurezza (rispettare tutte le regole di sicurezza aiuta a ridurre il rischio di trasmissione del virus tra dipendenti, fornitori, addetti alle consegne e consumatori); vicinanza (restare vicini anche se distanti rappresenta una filosofia di acquisto che puòsalvare le attività commerciali locali); condivisione (ogni giorno condividiamo le nostre conoscenze ed esperienze. L’invito è quello di attivare insieme un nuovo passaparola per sostenere le attività locali); ripartenza (sostenere la ripartenza delle attività̀ commerciali e artigianali locali è l’obiettivo utile a generare nuovo valore sul territorio).

Teniamoci per mano si sviluppa come una community social che tramite essi, in particolare Instagram e Facebook, punta ad una massima condivisione del messaggio di cui è portavoce, tenersi per mano per affrontare assieme questa nuova normalità. Invita gli utenti a fare un piccolo acquisto per sé stessi o come regalo per i propri affetti; sempre agli utenti viene chiesto di pubblicare il proprio acquisto su Instagram taggando il profilo @teniamocipermano_ e il negozio o brand artigianale in cui è avvenuto l’acquisto. È possibile farlo anche su Facebook usando l’hashtag #TeniamociPerMano e taggando il negozio o brand artigianale;

I commercianti ingaggiati virtualmente devono condividere sui propri profili social gli acquisti fatti dagli utenti presso di loro.

Il progetto, che conta nel proprio team anche la presenza di Giulia Di Martella Orsi, media relations & content manager e Greta Miliani, content designer e copywriter, non si esaurisce qui: gratuitamente ai commercianti interessati ad aderire viene fornito un media kit utile a diffondere l’iniziativa sui propri canali digitali, contenente le linee guida del progetto e alcune creatività tematiche che ripropongono graficamente i messaggi chiave, così da agevolare le piccole e media imprese a diffondere in modo adeguato l’iniziativa sulle piattaforme social.

Non solo: le attività vengono inserite all’interno di una piattaforma creata ad hoc che riunisce tutti i commercianti che si tengono la mano a formare una community unita da questo intento. In cambio viene richiesto il logo della propria attività e un piccolo pensiero sul cosa significhi Tenersi per Mano.

In 24 ore dalla creazione del profilo Instagram, Teniamoci per mano aveva già ricevuto più di 30 richieste di adesione da parte dei commercianti, oltre ad un discreto numero di condivisioni social da parte degli utenti.

Il progetto punta ad uscire dai confini lucchesi per dare voce a tutte le piccole e medie imprese, soggetti fondamentali del tessuto economico del Ppese.

Per poter sostenere o aderire è possibile visitare il sito www.teniamocipermano.com; la pagina Instagram @teniamocipermano_ e scrivere all’indirizzo mail teniamocipermano@mail.com.