Altopascio, il centrodestra correrà unito nel 2021

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale che vedrà, nella prossima primavera, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Altopascio e la proclamazione del nuovo sindaco per il prossimo quinquennio, arriva la prima certezza dalla parte del centrodestra e delle varie realtà civiche che vi fanno riferimento, con l’obiettivo dichiarato di riuscire cambiare maggioranza e non confermare l’attuale guida del Comune.

La certezza è che ci sarà una unione di intenti con una candidatura a sindaco in rappresentanza di tutta l’area e varie liste collegate. Nessuna contrapposizione fra candidati della stessa provenienza e grande unità per battere l’amministrazione comunale attuale e riportare la serenità e prospettive di crescita e sviluppo per il comune di Altopascio, i suoi cittadini e il suo sistema economico e sociale.

“Dopo tante valutazioni, analisi, una profonda autocritica e l’ascolto di cittadini e imprenditori – dichiarano Maurizio Marchetti e Francesco Fagni che hanno trovato una sintesi complessiva fra i vari temi sul tappeto – siamo giunti alla conclusione che il nostro elettorato, ampiamente maggioritario nelle elezioni che si sono susseguite in cinque anni se si analizzano i dati altopascesi, ci chiede una unità e un progetto esclusivo per battere una sinistra che è del tutto fallimentare. Per questo prendiamo ufficialmente l’impegno di continuare questa fase esplorativa ragionando su un unico candidato a sindaco, una piattaforma progettuale unica, cui aggiungere le varie distinzioni che arricchiranno una proposta politico.amministrativa che gli altopascesi hanno conosciuto in tanti anni e che ora ci chiedono sia riproposta con una formula unitaria e adeguata alle esigenze del territorio”.