Prodotti tipici del territorio, nasce il ‘Paniere di Barga’

Nasce Il Paniere di Barga. Un importante progetto sorto dalla collaborazione fra amministrazione comunale ed aziende agricole del territorio che mira alla valorizzazione dei prodotti che queste ultime producono.

“Era importante dar vita a questo progetto – commentano l’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli e la consigliera Sabrina Moni – Il nostro territorio è ricco di aziende che producono moltissimi prodotti, alcune già pronti per la vendita. Si va dal miele alle farine di diverso tipo, al formaggio, al vino e all’olio. Fondamentale è dare risalto a queste realtà che ancora con una conduzione familiare, garantiscono prodotti di qualità, ma è anche un biglietto da visita turistico importante, chi viene sul territorio potrà ricercare queste prelibatezze e andare anche ad acquistarle direttamente dai produttori”.

Il progetto ha una struttura in divenire. Sarà stilato una sorta di “manifesto” fra amministrazione comunale e aziende agricole dove si andrà a sottolineare la provenienza e genuinità del prodotto.

È stato creato un logo, così i prodotti inseriti nel paniere potranno essere identificati. Saranno successivamente create cartoline delle aziende aderenti al fine di conoscerle meglio. Nella fase successiva l’ambizione è di poter costruire vere e proprie giornate di conoscenza di queste ultime e dei processi lavorativi per i prodotti.

Queste le aziende agricole aderenti, con la speranza di coinvolgere in un futuro prossimo tutte quelle presenti sul territorio, in questo importante progetto che vedrà la luce per le feste natalizie..

Elenco aziende e prodotti: Azienda Agricola Pierantoni Pietro di Pierantoni Michela – Prodotti nel Paniere: Farina di mais 8 file e patate; Azienda Agricola Podere ai Biagi srl – Prodotti nel Paniere: Farina formenton 8 file, patate, miele e ortaggi; Azienda Agricola Bonaccorsi Giordano – Prodotti nel Paniere: Formaggio caprino, Yogurt di capra, tomini speziati; Agriturismo Al Benefizio – Prodotti nel Paniere: Miele; Azienda Apicoltura Rossella – Prodotti nel Paniere: Miele; Agriturismo i Cedri – Prodotti nel Paniere: Vino e Olio; Azienda Agricola Apicultura Cardosi Paolo – Prodotti nel Paniere: Miele; Azienda Agricola Magri Michele – Prodotti nel Paniere: Pasta e Biscotti allo Zafferano, Pasta di Zafferano, Zafferano in varie misure.

Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le informazioni sulle aziende aderenti. Sarà inoltre creata una sezione per il progetto sul sito istituzionale del Comune di Barga.