Conto alla rovescia per il via alle vaccinazioni anti-Covid

E’ iniziato, anche in Toscana, il conto alla rovescia per il via alla vaccinazione contro il coronavirus, fissata – in tutta Europa – subito dopo Santo Stefano.

Sono 12 gli ospedali toscani individuati per l’avvio della campagna vaccinale il 27 dicembre sono: Aou Careggi, ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese; ospedale San Donato di Arezzo e ospedale della Misericordia di Grosseto a cui si aggiunge la Rsa Montedomini di Firenze