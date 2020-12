Passi avanti per la nuova sede del Giorgi nel complesso dell’Iti Fermi

Passi avanti per la costruzione della nuova sede dell’istituto professionale Giorgi di Lucca, nell’area dell’Iti Fermi.

Il progetto che prevede uno stanziamento di ben 14 milioni e 108mila euro è stato inserito dalla Provincia di Lucca nel piano triennale delle opere pubbliche: consiste, come noto, nella demolizione della palazzina K del complesso scolastico e nella realizzazione ex novo dell’edificio che ospiterà le aule del Giorgi, traslocato dalla sede del centro storico.

Palazzo Ducale sta predisponendo il progetto esecutivo per poi far partire il maxi cantiere e a questo scopo ha affidato le indagini geologiche propedeutiche al geologo Vincenzo Buchignani e della ditta Gaia Servizi snc.

Non è l’unico intervento previsto al complesso scolastico. La Provincia, infatti, prevede anche la riqualificazione e ristrutturazione della copertura e delle facciate dell’Iti Fermi, oltre al secondo lotto dei lavori per l’adeguamento alle norme per la prevenzione degli incendi – per un importo di 265mila euro. Si prevede anche l’abbattimento e la ricostruzione del blocco B, insieme all’adeguamento sismico della palestra e alla sistemazione e riqualificazione delle aule laboratorio.