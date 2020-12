Senso unico a Pontetetto, anche Confcommercio alza la voce: “Decisione non condivisa, il Comune la revochi”

Senso unico a Pontetetto, anche Confcommercio dice no.

L’associazione di categoria esprime piena vicinanza ai commercianti del quartiere di Pontetetto, in merito alla decisione del Comune di Lucca di instaurare a partire da martedì prossimo un senso unico sperimentale lungo viale San Concordio, con limite orario di 30 chilometri orari. “Decisioni così importanti per la vita di un quartiere – si legge in una nota – non possono essere adottate in modo così improvviso e unilaterale, senza il preventivo coinvolgimento dei soggetti che di tali decisioni subiranno poi sulla propria pelle le ricadute. Appare evidente a tutti che instituire un senso unico lungo una zona come quella di Pontetetto significhi condannare a morte le attività commerciali che vi hanno sede. Non è pensabile, per fare un esempio, che chi finora si sia rivolto ai negozi locali arrivando da Guamo, continui a farlo attraversando tutta la “bretellina” per poi tornare indietro una volta arrivato allo svincolo del Mc Donald’s”.

“Ancora una volta – prosegue Confcommercio – l’assessorato guidato da Celestino Marchini non si è messo in luce per la volontà di coinvolgere i commercianti e le associazioni di categoria che li rappresentano, ragion per cui chiediamo una immediata inversione di rotta. Il Comune rimandi ogni decisione in merito, convocando subito tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di giungere ad una soluzione condivisa”.

“In una fase storica drammaticamente senza precedenti per il commercio – chiude la nota – a causa dell’emergenza sanitaria in atto, i nostri imprenditori vanno aiutati e non danneggiati con provvedimenti unilaterali che scatenano giustamente proteste e grande preoccupazione”.