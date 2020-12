Formazione nella nautica, accordo della Provincia con Piaggia, Artiglio e Marconi

Formazione dell’intera filiera della nautica, c’è l’ accordo tra la Provincia di Lucca e tre istituti secondari di Viareggio: il Piaggia, l’Artiglio e il Marconi.

Un accordo, questo, che si inserisce nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo, per il progetto E-job: Excellence Job on Board.

“La nautica – spiega il presidente della Provincia, Luca Menesini, che ha appena siglato i tre accordi con i dirigenti scolastici degli istituti versiliesi – rappresenta uno dei settori più importanti per l’area della Versilia e per tutto il territorio provinciale in generale. Offre sbocchi professionali qualificati e importanti per i nostri giovani e, quindi, ritengo importante investire sempre più nella valorizzazione della formazione relativa a questo ambito, individuando percorsi didattici che facilitino proprio l’accesso occupazionale”.

Lo scopo del progetto, infatti, è quello di approfondire le opportunità di lavoro nel settore dei mestieri dell’economia del mare, con una particolare attenzione allo yatching di bordo, favorendo un percorso extra-curriculare di formazione, orientato verso profili di chef e steward di bordo e di macchinista di bordo, nonché di promuovere la mobilità tra studenti a livello transfrontaliero Italia-Francia, quale occasione di scambio culturale e professionale tra studenti, ma anche tra gli stessi studenti e le imprese del settore nautico.

Per tale ragione, sono stati coinvolti i tre istituti tecnici della Versilia: Artiglio per quanto concerne il settore della nautica in senso tecnico, Marconi per tutto quello che riguarda l’ambito alberghiero e Piaggia per le materie più afferenti all’ambito turistico.

Il progetto prevede la partecipazione complessiva di 100 studenti, che prenderanno parte alle attività formative e 30 – 15 italiani e 15 francesi – prenderanno parte allo scambio tra scuole. Se, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non fosse possibile realizzare l’attività di scambio con il Lycée Augier di Nizza, questa sarà sostituita con iniziative a distanza, mantenendo le finalità condivise dalle parti firmatarie.

Ogni istituto realizzerà alcuni degli otto obiettivi individuati nell’ambito del progetto, quelli che sono maggiormente afferenti all’indirizzo di studio. Gli obiettivi, infatti, sono: specificità e vincoli a bordo, ogiene a bordo, lo chef a bordo, stewardess a bordo, i territori della nautica da diporto nel Mediterraneo, accoglienza turistica, acquisizione e conoscenze linguistiche, acquisizione del vocabolario tecnico, costruzione curriculum vitae/tipologie di contratto/legislazione sociale.