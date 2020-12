Neve e gelo in Valle del Serchio, pronti ad entrare in azione i trattori di Coldiretti

Maltempo, sono pronti i trattori degli agricoltori di Coldiretti per pulire le strade e spargere il sale. In caso di bisogno sono pronti ad entrare in azione anche in Garfagnana e Media Valle i trattori degli agricoltori per consentire la circolazione in molti chilometri di strada anche se nelle campagne restano situazioni di difficoltà. È quanto riferisce Coldiretti Lucca in riferimento all’ondata di maltempo che ha improvvisamente portato il ghiaccio e la neve.

“Sono una decina le imprese agricole principalmente della Garfagnana e Media Valle – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – che attraverso le convenzioni con gli enti locali, vengono ingaggiati per sgomberare la viabilità principale e secondaria dalla neve e all’occorrenza anche a spargere sale per prevenire l’effetto ghiaccio sul manto stradale. Imprese agricole che hanno come attività primaria l’agricoltura: allevano bovini da carne e da latte, producono formaggi, ortaggi, in alcuni casi sono specializzate nella produzione di farro e nei prodotti del bosco. Fanno tutto quello che un’impresa agricola da sempre fa: producono cibo di qualità, eccellenze espressione del territorio e preservano tradizioni e saperi. Ma quando scende la neve e calano le temperature montano sui trattori lo spazzaneve e guidano, anche per ore, per assicurare viabilità pulita e sicura”.

La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne, collinari e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento. “Gli agricoltori – conclude Elmi – conoscono come pochi il territorio ed hanno grande esperienza anche in queste situazioni. Siamo pronti ad entrare in azione in ogni momento se ci sarà necessità”.

