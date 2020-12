Sulla facciata dell’ente di piazza Aldo Moro spunta il logo per il bicentenario del Comune

E’ stato installato sulla torretta della facciata della sede comunale di piazza Aldo Moro un pannello che riporta il logo del bicentenario della nascita del Comune di Capannori che ricorrerà nel settembre 2023.

Il marchio accompagna il percorso già avviato che porterà l’intera comunità di Capannori ai festeggiamenti per i 200 anni di età del Comune e raffigura il numero “200” in rosso e bianco con le rispettive date 1823 e 2023 e la scritta “Bicentenario Comune di Capannori. La nostra casa, la casa di tutti”. Il logo dell’anniversario è presente anche sulla home page del sito del Comune con un countdown che indica quanti giorni mancano alla ricorrenza. Il percorso che porterà tutta la cittadinanza capannorese ai festeggiamenti del bicentenario coinvolgerà i cittadini di tutti i 40 paesi con l’obbiettivo di valorizzare l’identità territoriale e quindi far emergere i tratti distintivi della comunità e del territorio.