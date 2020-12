Consegne a domicilio per Capodanno, a Capannori l’iniziativa dei ristoranti

Alla luce del successo della campagna Il buon cibo a casa tua realizzata per valorizzare le attività di ristorazione che effettuano servizio di asporto o consegna a domicilio, l’amministrazione comunale lancia un’edizione speciale di questa iniziativa, ovvero Il buon cibo a casa tua…a Capodanno in occasione delle festività di fine anno. Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e bar possono segnalare la loro disponibilità ad effettuare questi servizi per la cena del 31 dicembre, il pranzo e la cena del 1 gennaio, o anche per solo uno di questi giorni.

“Si tratta di un’ulteriore iniziativa con cui la nostra amministrazione vuole essere concretamente al fianco del settore della ristorazione, che è tra quelli più penalizzati dall’emergenza sanitaria – spiega l’assessore alle attività commerciali, Serena Frediani-. Ecco quindi che lanciamo questa nuova campagna, anche su richiesta dei cittadini, per promuovere le consegne a domicilio e l’asporto di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, bar in occasione delle festività di fine anno, continuando a sostenere chi, con grande impegno, sta dando il massimo per portare nelle case dei nostri cittadini piatti e prodotti di qualità che da sempre caratterizzano Capannori offrendo un importante servizio ai cittadini” .

Di seguito l’elenco delle prime attività che hanno aderito all’iniziativa:

La Cucina di Orsy, Marlia, 3397142443 (Consegne a domicilio, Cenone San Silvestro, Capodanno: solo pranzo), Facebook: @lacucinadiorsy.it, https://www.consegneacasa.store/la-cucina-di-orsy/; Ristorante pizzeria Regini, Segromigno in Piano, 0583/928016, (asporto e consegna a domicilio, Cenone San Silvestro e Capodanno) Facebook Ristorante Pizzeria Regini;

Il Boccale, Lunata, 0583 935279 (Asporto e consegna a domicilio, Capodanno: solo cena) Facebook@ilboccale; Ristorante pizzeria Il Linchetto, Lunata, tel. 0583 935872-340 3015961 (asporto e consegna a domicilio, Cenone San Silvestro, Capodanno, solo cena), Facebook@illinchetto; Pizzeria Il Fiocco rosso, Lammari, tel 0583 962726, (asporto e consegna a domicilio Capodanno: solo cena), Facebook@pizzeriailfioccorosso; Osteria di Lammari, Lammari, tel 0583 962011, 329 5946103 (asporto e consegna a domicilio, Cenone San Silvestro- solo prodotti di enoteca), Facebook Osteria di Lammari; Mara Meo, Lammari, tel. 0583 436400 (asporto e consegna a domicilio, Cenone di San Silvestro, Capodanno: solo cena), Facebook pizzerie.marameo;

Pizzeria Babà, Capannori, tel. 0583 936222 (asporto e consegna a domicilio, Capodanno: solo cena) Facebook pizzeria Babà Instagram:@pizzeriababa; A Bimbotto, Vorno, tel 0583 971193 (asporto e consegna a domicilio, Cenone di San Silvestro e Capodanno) Facebook@ristorante.bimbotto); Pasticceria Sottopoggio, Guamo, tel. 0583 94169, 392 2944802 (asporto e consegna a domicilio, Cenone di San Silvestro) Facebook Pasticceria Sottopoggio; Ristorante La Conca, Massa Macinaia tel. 0583/909532 (asporto e consegna a domicilio, Cenone di San Silvestro, Capodanno: solo cena), Facebook La Conca e Instagram ristorante_laconca; Ristorante Pizzeria Il Giardinetto, Colle di Compito, tel 0583 979032 – 333 5372598 (asporto e consegna a domicilio, Cenone di San Silvestro, Capodanno) Facebook @ristopizzagiardinetto.

Per aderire a Il buon cibo a casa tua…a Capodanno è sufficiente scrivere a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’attività, l’indirizzo, il telefono, il tipo di servizio e i giorni in cui è attivo. Le attività aderenti sono inserite in un apposito materiale di comunicazione da diffondere attraverso i canali istituzionali, come sito web e Facebook.