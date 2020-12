A casa aveva droga, un fucile e refurtiva: arrestato dai carabinieri di Vaiano.

E’ quanto i militari hanno trovato ieri pomeriggio (28 dicembre) in un’abitazione nella frazione Sant’Ippolito di Vernio. Un blitz, eseguito con l’ausilio dei cinofili di Firenze, che ha portato all’arresto di un 29enne di origine albanese trovato in possesso di circa 80 grammi di marijuana, con il materiale occorrente per il confezionamento e la suddivisione delle dosi, di un fucile e numerosi oggetti (borse, telefonini e gioielli ) dei quali non ha saputo giustificarne la provenienza.

Foto 2 di 2



Seguendo gli spostamenti sospetti dell’uomo, i carabinieri di Vaiano sono giunti alla sua abitazione a Sant’Ippolito di Vernio. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto oltre alla droga, occultato in una camera adibita a rimessa per gli attrezzi, anche un fucile calibro 270, perfettamente funzionante, marca Sauer con relativo munizionamento. Dagli accertamenti l’arma è risultata rubata, il suo furto è stato denunciato lo scorso mese di maggio nella caserma dei carabinieri di Vernio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. L’arma sarà consegnata al Racis di Roma per gli accertamenti balistici.

Le indagini dei militari di Vaiano proseguiranno per cercare di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti che potrebbero essere stati trafugati in alcuni furti in abitazione nei comuni di Vernio e Vaiano. La polizia ,unicipale ha inoltre sequestrato l’abitazione in cui viveva per gravi irregolarità edilizie. L’arrestato è stato associato alla Dogaia in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà difendersi dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.