Una risposta significativa alla necessità di posti letto per i pazienti covid non soltanto per la provincia di Lucca ma per l’intera Toscana. Sono stati inaugurati questa mattina i 150 posti ricavati da un massiccio intervento al padiglione A del Campo di Marte, che torna a nuova vita con un riutilizzo che prima della pandemia sembrava impensabile.

A tagliare il nastro questa mattina (29 dicembre) alle 8,30 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accompagnato dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, oltre che dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Presenti tra gli altri anche l’assessore alla protezione civile Monia Monni e la direttrice generale dell’Asl, Maria Letizia Casani.

I posti disponibili ricavati complessivamente al terzo piano del padiglione sono 155. “Un reparto – ha detto Giani poco dopo il taglio del nastro – di rilevante importanza dal punto di vista sanitario a livello regionale. Un’opera costruita a tempi di record grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio in particolare Stefano Baccelli, che ha seguito come assessore regionale in prima persona, ogni giorno, i lavori. Con il sindaco Tambellini parlammo subito del futuro del Campo di Marte: il Comune è sempre stato presente sollecitando anche la questione della presenza del personale sanitario necessario. Abbiamo davanti una sfida davvero importante: quella di una Toscana che sta fronteggiando l’emergenza coronavirus: abbiamo dovuto far fronte ad una situazione drammatica. Il covid è di fronte a noi non solo come un fatto eccezionale”.

Non ha nascosto la sua soddisfazione l’assessore regionale Stefano Baccelli: “La mia è l’emozione di un lucchese che è soddisfatto e l’emozione e l’orgoglio di rivedere questo ospedale riqualificato. E’ stata fatta una vera e propria opera d’arte da parte delle maestranze impiegate. Abbiamo uno strumento di difesa nei confronti della pandemia e uno strumento che andrà ad integrare la disponibilità di posti letto sul nostro territorio per i prossimi anni”.

(notizia in aggiornamento)