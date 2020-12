Meno ricoveri, per non affollare gli ospedali. Mallegni: “Un plauso al dottor Pepe del Versilia”

Non affollare gli ospedali, potenziare la medicina territoriale e un applauso al dottor Giuseppe Pepe, primario del pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, in merito all’appello rivolto ai cittadini da parte del medico che ha invitato ad agire con cautela sulla questione ricoveri-

Pepe ha infatto sostenuto che la richiesta di ricovero a tutti i costi, da parte di cittadini e medici di base in questo momento di grande confusione, possa essere nociva alle dinamiche organizzative all’interno dell’ospedale.

“Dobbiamo tutelare i medici di famiglia e garantire loro tutte le tutele in termini di protezione, vaccini e quant’altro – precisa il senatore – ma allo stesso tempo dobbiamo evitare che essi spediscano tutti al pronto soccorso, intasando così un servizio che, oggi come non mai, deve rimanere produttivo al cento per cento. I medici di base sono fondamentali e stanno facendo un lavoro enorme, sono il primo tassello dell’ingranaggio, e dobbiamo dare loro tutte le garanzie per continuare a svolgere il loro operato al massimo, come già stanno facendo”.

“Grazie di cuore quindi – conclude Mallegni – a tutti quei medici, infermieri, oss e personale sanitario per la grande sfida che hanno svolto e che portano avanti con passione e fatica e un ringraziamento speciale al dottor Pepe per l’immenso lavoro che ha fatto fino ad adesso e che sta continuando a fare senza sosta”