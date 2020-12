Senso unico notturno a Pontetetto, i comitati: “Ora si pensi all’inquinamento acustico”

“Ce l’abbiamo fatta! Un provvedimento assurdo è stato quasi totalmente eliminato”. La soddisfazione arriva dall’associazione Pons Tectus e dal comitato Viabilità e Ambiente dopo aver appreso della revoca del provvedimento che prevedeva l’istituzione del senso unico su viale San Concordio a Pontetetto.

“Ora speriamo che chi, oltre a noi – continua l’associazione – si è mobilitato giustamente contro il senso unico, si ricordi che abbiamo un grave problema di inquinamento che ci ammorba e che mette ad alto rischio la nostra salute. Allora ci permettiamo di tornare a ripetere che bisogna diminuire fin sotto soglia i livelli di rumorosità, diminuire il traffico di attraversamento per privilegiare chi vuol usufruire dei servizi e commerci della zona e i residenti intervenendo con soluzioni che rallentino il traffico e favoriscano la sosta di auto e persone”.

“E’ evidente che oggi abbiamo preso fiato – continuano i comitati – ma solo rinviato il problema e che se non si opererà in aderenza con la realtà. E’ fuori dubbio che il problema si ripresenterà ancora con più virulenza. Per questo ripetiamo: è opportuno restare uniti e lavorare per dare un nuovo volto alla zona, al paese di Pontetetto“.

“Noi abbiamo chiesto – conclude la nota – che sia fatto quello che prevede la legge e cioè predisporre un piano di contenimento e abbattimento del rumore. Questo piano deve avere carattere scientifico (ossia verificabile) basato su criteri oggettivi e redatto da professionisti qualificati del settore e ci aspettiamo che prima di disporre nuovi interventi affrettati e dannosi sia fatta una seria e approfondita analisi sui possibili risultati e sulle ricadute delle soluzioni adottabili“.