Strage di Viareggio, ritrovo alla Casina dei Ricordi

Aspettando la sentenza della Cassazione, questa sera (29 dicembre), come ogni 29 di ogni mese, i familiari delle vittime della strage di Viaregggio si ritroveremo alla Casina dei Ricordi in via Ponchielli e per la 138esima volta alle 23,48 e faranno suonare per 32 volte quella campana, voluta e appositamente posizionata lì, in attesa che la verità dei fatti coincida con la giustizia.

“Oggi avremmo voluto scendere per strada – spiega l’associazione Il Mondo Che Vorrei – avremmo voluto stare con tutti voi, raccontare e testimoniare la battaglia che abbiamo fatto insieme in questi 11 anni. Sapete quanto ci tenevamo e ci teniamo ad abbracciare ognuno di voi per stare insieme alla Viareggio che in questi anni ci ha sostenuto, non solo nelle parole, ma con la propria presenza. Presenza che ha il sapore di denuncia verso chi ha usato ogni mezzo, fuori dai tribunali, per scappare, come i più vili dei comportamenti umani, dalle proprie responsabilità. Responsabilità ampliamente accertate e motivate dal tribunale di Lucca prima e dal tribunale della Corte di appello di Firenze poi. Per questo non smetteremo di far sentire la nostra voce, voce che porta con sé il dolore di quella notte, che insieme alle migliaia di voci dei nostri concittadini, non vogliamo e non possiamo far tacere per la verità, per la giustizia, per Viareggio e i sui 32 angeli”.