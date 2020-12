Teatro del Giglio, conti in ordine. Bilancio preventivo in ritardo: è polemica

Teatro del Giglio tra presente e futuro al centro del consiglio comunale di Lucca. Questa sera (29 dicembre) si è acceso il dibattito a distanza, con una polemica aperta da parte dell’opposizione sulla presentazione in ritardo del bilancio preventivo 2020.

In votazione sono andati due punti: il piano programma 2020/2021/2022, bilancio pluriennale 2020/2021/2022 e bilancio preventivo 2020 e il bilancio consuntivo 2019, che chiude con un leggero utile di circa 23mila euro.

Ad elencare i due punti all’ordine del giorno è l’assessore Stefano Ragghianti, che, come fatto in commissione, ha snocciolato i numeri ed ha fatto il punto sulla situazione, parlando anche del futuro del teatro, ribadendo la volontà di istituire una sola figura per la direzione generale e artistica.

Critico il consigliere M5S Massimiliano Bindocci: “Parlare di un bilancio preventivo il 29 dicembre è una cosa che si commenta da sola, è una vergogna. È l’antitesi della trasparenza: è una barzelletta. I colpevoli di questa gravissima gestione si devono dimettere. Serve serietà. Sono d’accordo con Ragghianti: serve una sola figura per la direzione generale e artistica. I bilanci del Giglio sono in ordine perché ci sono i contributi del comune. C’è bisogno di un cambiamento, basta con questi continui ritardi sui bilanci”.

La replica del consigliere Claudio Cantini: “Ricordo al consigliere Bindocci che prima dell’amministrazione Tambellini per il teatro del Giglio si spendevano molti più soldi. Il costo era molto più elevato, quasi il doppio, e le stagioni erano meno ben viste rispetto a quelle attuali. Oggi i conti sono in ordine”. Per l’assessore Ragghianti: “Il ritardo nel bilancio preventivo è intollerabile, se ci sono delle professionalità da rivedere le andremo a rivedere”.

Chiude la discussione il capogruppo di Fratelli D’Italia Marco Martinelli: “La cultura va considerata come il nostro petrolio, un perno su cui creare ricchezza per il nostro territorio. Serve un’attenta riflessione su questo tema fondamentale che deve partire dal consiglio comunale. Dobbiamo creare un percorso che guardi al futuro, anche sul teatro del Giglio. I bilanci vanno portato prima, per questo il mio voto sui ponti all’ordine del giorno sarà negativo”.

Approvati entrambi i punti all’ordine del giorno (il primo con 21 favorevoli e 11 contrari, il secondo con 21 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto).