Emergenza Covid, Cromology premia dipendenti con un bonus di 500 euro

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i settori produttivi. Per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, Cromology ha adottato le misure più appropriate in accordo con le normative.

La crisi sanitaria ha stravolto il lavoro e le abitudini nel mondo. In queste condizioni tutti noi abbiamo dovuto imparare a lavorare in modo diverso rispettando le nuove regole di distanziamento sociale, adattandoci e reinventandoci, pur continuando a perseguire i nostri obiettivi.

La cultura di Cromology, come si legge in una nota, “è permeata dal concetto di partnership verso i rivenditori, i dipendenti e la collettività. Gli assi portanti sono la sicurezza sul posto di lavoro e la vittoria collettiva: valori che in questo contesto hanno assunto un significato ancora più forte e determinante”.

Cromology ha deciso di assegnare a ciascun dipendente un bonus extra di 500 euro per ringraziare dell’impegno dimostrato grazie al quale è stato possibile garantire la continuità dell’attività anche verso i propri fornitori e clienti.