Marchetti: “Denuncia per la discarica abusiva, nuovo scivolone per la giunta”

“Si chiude con il botto la disastrosa annata, che segue altri quattro anni più che negativi, dell’amministrazione comunale altopascese della coppia D’Ambrosio-Toci”. A sostenerlo è il consigliere di Insieme per Altopascio, Maurizio Marchetti.

“In queste ore – scrive in una nota – è infatti arrivata una notizia di reato in campo ambientale, ennesima situazione opaca che getta ulteriore discredito su una gestione di un settore così determinante. A costare la denuncia per il reato di omessa bonifica ai sensi del codice penale e del testo unico sull’ambiente di cui al decreto legge 152 del 2006, una discarica presente da tempo su un terreno di proprietà comunale, acquisito a seguito di un procedimento di abuso edilizio e susseguente confisca, nella zona di Marginone. Una vicenda da me segnalata da tempo, alla quale i vari D’Ambrosio e Toci non hanno ritenuto dare seguito e che ha quindi costretto gli organi competenti a procedere come prescrive la legge”.

“Ora – sostiene ancora Marchetti – spetterà alla magistratura fare i suoi passi e noi ci affidiamo a lei, ma dal punto di vista politico e amministrativo non possiamo non notare che si tratta dell’ennesimo scivolone dopo il tentativo di lottizzazione di 44 mila metri quadri a Badia Pozzeveri in area agricola e l’insediamento di It Risorse, per citare i più clamorosi e noti. Dopo averci ingiustamente accusato di scarsa sensibilità ambientale, quando è stato esattamente il contrario come dimostrano i premi di Comune Riciclone e di Comune più virtuoso per la salvaguardia delle emissioni di Co2 avvenute durante i nostri mandati e prima del 2016, arrivano al pettine i nodi giganteschi di una incapacità gestionale mista a arroganza che sta caratterizzando questi pessimi cinque anni della giunta D’Ambrosio. Mi chiedo come possano accettare tutto questo i tanti ambientalisti altopascesi, molti dei quali sono sempre stati in buonafede e quindi oggi in grande difficolta”.