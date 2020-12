Non si farà la Befana volante in San Francesco

Non ci sarà quest’anno la Befana volante in San Francesco ma la simpatica vecchietta riserverà comunque sorprese ai bambini, sebbene a distanza.

Il comitato di Piazza San Francesco, che da sempre organizza l’iniziativa, dopo il successo dell’iniziativa dell’albero di Natale solidale, ringrazia per la generosità i numerosi cittadini che hanno donato moltissimi generi alimentari non deperibili che sono già stati distribuiti ai meno fortunati e si appresta ad organizzare alcune iniziative legate alla tradizionale festa della Befana; il 5 e il 6 gennaio prossimo sarà ancora protagonista come accade da oltre 20 anni.

La befana 2021 per i vari dpcm legati al contenimento della pandemia non potrà scendere, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco in una piazza gremita per donare le 1500 calze ai bambini presenti. Come è noto però la simpatica vecchietta non è donna da scoraggiarsi e si è messa in contatto con il Comitato e sta preparando varie sorprese. Sarà sicuramente presente tra le famiglie in difficoltà ed in particolare dove ci sono bimbi piccoli per essere vicina a loro in un giorno di festa.

“Il momento che stiamo vivendo – spiegano dal comitato – è molto difficile e quindi abbiamo pensato di lanciare un ulteriore appello alla generosità della cittadinanza; che volesse contribuire potrà lasciare chicchi, dolcetti, giocattoli e comunque ancora generi alimentari per aiutare chi è in maggiore sofferenza. Chiunque desideri lasciare il proprio contributo lo potrà fare direttamente nella sede in Piazza San Francesco al numero 13 dove troverà un volontario del Comitato ogni mattina dalle 9,30 alle 11,30″.

“Alla Protezione Civile e ai vigili del fuoco va il ringraziamento di tutti per la collaborazione offerta in questi momenti come alla Fondazione Cassa di Risparmio e alla Unicoop Firenze. Inoltre tenere d’occhio il 5 pomeriggio il canale You- tube del Comune di Lucca Live Love Lucca dove troverete molte sorprese. Questa iniziativa è in collaborazione con il Concentus Lucensis per il Cantiere di Natale Flam di Vivi Lucca”.