‘Pillole per naturalisti curiosi’, online il primo filmato per la difesa della natura

Si chiamano Pillole per naturalisti curiosi e sono una serie di brevi filmati, promossi da Aps percorso in fattoria col contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, studiati per valorizzare l’attività divulgativa di carattere scientifico e culturale e per sottolineare l’importanza della conoscenza come principale strumento per la difesa della matura.

I contenuti sono curati e presentati da Augusto Loni e Roberto Canovai del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa. I singoli filmati hanno una durata di circa 10 minuti e sono arricchiti da inserti audio e da immagini. Ciascun filmato prende in considerazione una specie appartenente al mondo degli insetti o ad altri gruppi zoologici, ne racconta alcune particolarità, legate al suo specifico ciclo biologico, ma anche aneddoti, avvenimenti e circostanze curiose che hanno coinvolto la specie in oggetto e l’interesse e la vita di vari personaggi di interesse storico legate a loro.

Sul canale Youtube Albogatti è possibile vedere il primo video del ciclo Il Processo di Losanna al link https://youtu.be/ezC6DJstNig