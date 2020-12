Dalla biscia d’acqua allo yacht di CR7, ecco le notizie più lette del 2020

Ofidiofobia. È la paura dei serpenti – quella di Indiana Jones, per intenderci – che, stando alle notizie più lette di quest’anno, proprio non appartiene ai lettori di Lucca in Diretta. Sì, perché nell’annus horribilis 2020, al netto della cronaca nera e del coronavirus, la notizia più cliccata e condivisa è proprio la scoperta di una particolare specie di biscia d’acqua nell’ambiente fluviale del Serchio. Sono stati ben 38.877 gli utenti che hanno voluto saperne di più, lo scorso 7 dicembre, sulla natrice tassellata. Non è velenosa e, anzi, indica una buona qualità dell’ecosistema.

Al secondo posto delle notizie più lette c’è l’approfondimento sulle modalità per esprimere le proprie preferenze alle elezioni di settembre, che hanno portato Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. La possibilità di esercitare il voto disgiunto, sebbene presente da ormai 10 anni, ha incuriosito ben 34.948 persone.

Il mistero delle lucine allineate nel cielo di una notte di aprile, in pieno lockdown, si piazza al terzo posto degli articoli più letti nel 2020. Per risolverlo non sono serviti gli agenti di X-Files: gli ufo avvistati in tutta la provincia di Lucca altro non erano che satelliti Starlink di SpaceX, progetto che punta ad aumentare la copertura internet a livello globale, e 33.667 persone lo hanno letto sul nostro giornale.

Ancora occhi puntati al cielo, ma da una bolla trasparente in mezzo alla natura. Il suggestivo villaggio inaugurato a Camporgiano si chiama Ursa Major e le ‘camere’ – tutte arredate con gusto ed eleganza – hanno i nomi di cinque stelle della costellazione. Un’idea originale che ha attirato 33.117 lettori, confermando Lucca in Diretta come vetrina perfetta per imprese e attività.

Persino la quinta notizia più cliccata ha richiesto di alzare lo sguardo in su, fino alla balaustra di un edificio sulla passeggiata di Viareggio. Lì, in aprile, al primo sole, si sono stese due modelle, rimaste bloccate in Italia durante il lockdown. La foto, scattata da un passante (con autocertificazione!), è divenuta virale in poche ore su Instagram e ha richiamato 30.462 affezionati di Lucca in Diretta.

Sesto posto per gli storici lavori di restauro al Ponte del Diavolo, con le foto insolite dell’invaso del fiume Serchio svuotato che hanno fatto il giro del web e registrato 30.224 lettori. Immagini che hanno permesso di ammirare nella sua interezza questa alta espressione di ingegneria voluta da Castruccio Castracani, divenuta nei secoli ispirazione per leggende e racconti popolari.

Un articolo pop occupa la settima posizione della classifica: era l’8 gennaio, nessuno indossava ancora la mascherina, né immaginava che avrebbe dovuto farlo di lì a poco. In piazza San Michele sfreccia un postino di Maria De Filippi e ben 23.568 persone leggono la notizia, in attesa di vedere la puntata sul piccolo schermo. Piccola curiosità: si tratta del pezzo più letto in assoluto della sezione ‘cultura e spettacoli’.

L’amore si piazza all’ottavo posto: quello del sì che si sono dette a Porcari, nel primo giorno di agosto, Sara e Giulia. La prima unione civile tra due donne celebrata nella cittadina della Torretta ha totalizzato 20.775 lettori. Cerimonia tutta in rosa, con l’assessora alle politiche sociali Lisa Baiocchi nei panni della celebrante.

Saranno felici gli juventini di sapere che la nona notizia più letta su Lucca in Diretta quest’anno, con i suoi 20.368 clic, riguarda la visita estiva di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Viareggio. Una visita di piacere in pieno giugno, con tanto di ‘shopping’ tra i cantieri navali: il cinque volte Pallone d’oro ha scelto proprio in quell’occasione il magayacht da 6 milioni di euro sul quale ha trascorso le proprie vacanze con la famiglia.

Infine, ancora le elezioni regionali: al decimo posto troviamo i risultati, Comune per Comune, dello spoglio che, in controtendenza rispetto all’esito del voto in tutta la Toscana, ha premiato la leghista Susanna Ceccardi. Sono state 19.860 le persone che hanno consultato le tabelle di Lucca in Diretta.

Abbiamo giocato, tenendo da parte le notizie di cronaca – dagli incidenti mortali sulle due e quattro ruote ai contagi e i decessi per il Covid-19 – che anche quest’anno si confermano le più seguite di un giornale che tiene fede al proprio nome: aggiornare, ‘in diretta’, i lucchesi su quanto succede sul territorio provinciale.

Da questa veloce analisi degli interessi del pubblico emerge, in modo piuttosto netto, il magnetismo esercitato dall’immagine: non è un caso che 7 notizie su 10 si sviluppino a partire da una foto. Misteriosa, spettacolare o paparazzata, poco importa: c’è bisogno di meravigliarsi, di scoprire e anche di spettegolare un po’.

La politica locale, invece, continua a registrare grandi numeri di lettori solo in occasione delle tornate elettorali, esattamente come nel 2019.

Ma gli assenti più corposi, quest’anno, sono stati gli spettacoli e gli eventi culturali. Senza il Summer e senza Lucca Comics and Games da raccontare, per citare solo i più grandi, molte pagine del giornale sono rimaste non scritte.