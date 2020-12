Damasco Rosi: “Il ponte sul fosso Traverso venga messo in sicurezza”

“Il ponte sul fosso Traverso venga messo in sicurezza”. E’ la richiesta di Damasco Rosi, consigliere di opposizione a Massorosa.

“Sono mesi – dichiara Damasco Rosi, capogruppo del partito Democratico – che il parapetto è parzialmente crollato e si trova in queste condizioni. La strada, che collega la zona industriale delle Bocchette con la via Sarzanese, è a doppio senso di marcia ma è molto stretta tant’è sul ponte in questione e su buona parte del percorso due macchine non riescono a transitare contemporaneamente”.

“A distanza di tempo oramai – prosegue – non solo non è stato ancora fatto il ripristino dopo in cedimento del muro di protezione ma, cosa altrettanto grave, nemmeno la messa in sicurezza con il posizionamento di idonee barriere temporanee e segnaletica”.

“Mi auguro – conclude Rosi – che l’amministrazione comunale faccia eseguire i lavori velocemente e nelle more provveda con urgenza alla messa in sicurezza del ponte. Nel frattempo continuiamo a prestate attenzione”.