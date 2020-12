Emergenza maltempo, Lago di Massaciuccoli alto: acceso l’impianto della Bufalina

Nuova emergenza maltempo, e consorzio bonifica al lavoro. Il livello del lago di Massaciuccoli, questa mattina (31 dicembre) era già a + 25 centimetri sopra il mare



Dopo l’emergenza precedente, che ha visto il consorzio tenere acceso l’impianto della Bufalina per ben due settimane, dal 5 al 18 dicembre, – impedendo così la tracimazione del Lago di Massaciuccoli visto che il Burlamacca non scaricava in mare causa l’alta marea – ancora una volta le condizioni meteo hanno costretto l’ente ad attivare l’impianto nella mattinata del 31 dicembre.

“Il livello attuale del lago, risalito a causa delle recenti piogge, e soprattutto la previsione di nuove piogge attese nei prossimi giorni, ci impongono di accendere in via prudenziale per la seconda volta in questo mese l’impianto della Bufalina – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Il monitoraggio del territorio verrà cosi garantito anche durante i prossimi giorni di festa”.