Inquinamento acustico in via Bendettini, scatta la segnalazione all’Arpat

Inquinamento ambientale e acustico, scatta la segnalazione all’Arpat sulla situazione di via Teresa Bandettini a San Concordio. A rivolgersi all’ente sono stati alcuni cittadini che lamentano una situazione non più sostenibile per via dell’intenso flusso di traffico giornaliero.

“Dispiace – spiega uno degli abitanti coinvolti, Attilio Bartolini – che le segnalazioni più volte effettuate negli anni al Comune non abbiano sortito alcun effetto e non si comprende come la situazione grave di via Bandettini non sia mai stata presa in considerazione. Una strada quotidianamente percorsa da centinaia di pedoni praticamente senza marciapiedi e con code di auto e mezzi pesanti che dal semaforo di Viale Europa raggiungono la chiesa. I disabili in carrozzina sono costretti a percorrere la strada al centro della carreggiata, lo stesso avviene con i passeggini”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Celestino Marchini, cui era stata inviata una mail per conoscenza: “Gentile signor Attilio Bartolini, nel piano triennale 2021-2023, al punto 76 è inserita la voce ‘riqualificazione marciapiedi via Teresa Bandettini”, in corso di approvazione (il piano è stato adottato dalla giunta il 18 dicembre scorso e a gennaio andrà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva), che va nella direzione da Lei auspicata. Per la precisione l’intervento è previsto nella prima annualità, quindi anno 2021, e ciò dimostra che quanto da Lei richiesto è stato preso nella dovuta considerazione”.