Regalo di Natale negato al bimbo, il provveditore: “Ha sbagliato anche la mamma a scrivere sui social”

Inchiesta interna, quella avviata dal provveditore Donatella Buonriposi, che non eclude provvedimenti per le maestre di una scuola dell’infanzia, in merito al caso del bimbo di 4 anni al quale è stato negato il regalo di Natale, consegnato a tutti gli altri piccoli alunni tranne che a lui perchè “cattivo”.

Le maestre, spiega il provveditore in una video intervista rilasciata ai colleghi di Noi Tv, che inizialmente si erano giustificate spiegando che il bimbo durante l’anno non si era comportato bene a scuola, si sono scusate con la madre. Ma, precisa Buonriposi, anche la mamma dell’alunno ha sbagliato a ricorrere ai social.

La vicenda, insomma, prima di diventare virale, come succede sempre quando si scrive su Facebook e tutta la stampa, anche nazionale, lo riprende, poteva essere risolta in modo diverso