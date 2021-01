Quattro Comuni aderiscono al bando del Mibact per i piccoli borghi

I comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Stazzema hanno aderito all’avviso pubblico lanciato dal Mibact – ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – per favorire la rinascita e la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli borghi.

Il bando, che punta a promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori, per valorizzarne le risorse culturali, ambientali e turistiche, prevede un finanziamento fino a 250mila euro; è rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5milz abitanti o non superiori ai 10mil con centro storico individuato quale zona territoriale omogenea.

Una proposta che coinvolge quindi quelle realtà, piccole o piccolissime, molto presenti nei territori della Mediavalle, della Garfagnana e dell’alta Versilia, a cui i quattro i comuni hanno deciso di partecipare in sinergia, sia per gli elementi che li legano – la morfologia del territorio, gli elementi tipici, le arti e le tradizioni ancora così vivi e presenti – sia perché in futuro saranno sempre più richiesti progetti di rete e non di singoli.

L’obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze presenti, nell’ottica di una sperimentazione innovativa e sostenibile, che possa mettere in luce e far conoscere le bellezze dei propri luoghi, in stretta connessione con le comunità locali che ne fanno parte.

Il bando, che concluderà la fase di presentazione il 15 gennaio, vedrà i comuni vincitori svolgere le attività previste nella progettazione tra i mesi di aprile e luglio.