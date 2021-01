Su Amazon il secondo volume di ‘Lucca forever’

È uscito Lucca forever secondo volume, il libro che non c’era dedicato a Lucca e scritto da Fabrizia Vannucci in collaborazione con gli artisti del suo gruppo Facebook La parola all’immagine. Un libro unico nel suo genere che vuole omaggiare Lucca, città natale dell’autrice, attraverso la partecipazione di illustri artisti pittori, fotografi, scrittori, presenti nel libro con le loro opere, foto, racconti inediti, aneddotti, poesie in vernacolo, storie lucchesi e molto di più.

Fabrizia Vannucci è un nome noto nel campo artistico. Da giovanissima ha inciso vari dischi per etichette discografiche di prestigio storico come Ricordi e Fonit Cetra, prodotta da Mike Bongiorno, Paolo Limiti e Federico Monti Arduini, conosciuto come “il guardiano del faro”. Ha partecipato a trasmissioni televisive Rai e ha poi continuato a muoversi nell’ambito artistico come presentatrice televisiva e organizzatrice di spettacoli e di eventi speciali. Pittrice e scrittrice per hobby, ha collaborato per anni con varie testate giornalistiche e, da molto tempo, si è specializzata nella grafica come progettista di comunicazione visiva.

Ha creato per La parola all’immagine riviste in cartaceo e libri singoli o di gruppo come quest’ultimo appena uscito: Lucca forever secondo volume. Il primo volume è uscito lo scorso anno sempre in occasione delle festività natalizie. Accesa sostenitrice dell’arte a 360 gradi è apprezzata per il sostegno artistico che dà al suo gruppo che sta ottenendo, per questo, grande successo. In Lucca forever volume secondo, sono presenti artisti del calibro di Maurizia Cardoni, Tito Mucci, Maria Maddalena Vertuccio, Pierugo Orsolini, Sandra Beltrami, Vincenzo Moneta e tanti altri.

Un particolare omaggio a Lucca sempre in Lucca forever lo troviamo da Fabrizio Barsotti pittore lucchese, noto per la sua originalità e l’impegno continuo nel promuovere I fossi dell’arte con la collaborazione del collettivo Vivi i Fossi, composto da Barsotti appunto, Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni, anche lei presente in Lucca forever con le sue splendide foto inedite della città. Un libro da leggere e da vedere per le immagini che racchiude, tutto inedito. Lucca forever secondo volume è presente on line su Amazon.