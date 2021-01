Armato di coltelli e katana minaccia i passanti e aggredisce un poliziotto

Aveva deciso di iniziare l’anno passeggiando per le strade di Chiani scalzo e armato di 5 coltelli e una katana, e il 38enne di origine bengalese è finito in carcere.

L’uomo ha attirato l’attenzione dei passanti che immediatamente hanno contattato la polizia, segnalando inoltre in tempo reale che l’uomo aveva iniziato a minacciare con i coltelli una coppia che stava passeggiando insieme al proprio cane.

Sul posto si sono fiondate le volanti, con gli agenti in giubbotto anti-proiettile. Il 38enne, vista la polizia, si è dato alla fuga nascondendosi in un’abitazione. Alle intimazioni della polizia è poi uscito di casa gettando a terra i diversi coltelli impugnati in segno di resa, e a quel punto, dopo una colluttazione durante la quale l’uomo ha estratto all’improvviso un’ulteriore coltello che teneva nascosto nei pantaloni sferrando una coltellata a un poliziotto all’altezza dell’addome e provocandogli, fortunatamente, solo la lacerazione del giubbotto antiproiettile, è stato placcato.

Arrestato per tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate, ora si trova in cella.