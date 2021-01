Capannori, sì alla mozione bipartisan per potenziare il trasporto scolastico

Il consiglio comunale di Capannori nella seduta di mercoledì scorso ha approvato all’unanimità una mozione sul potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il contrasto alla diffusione del Covid 19, presentata congiuntamente dal capogruppo del Pd Guido Angelini e dal capogruppo di Forza Italia Matteo Scannerini.

Partendo dalla considerazione che dal prossimo 7 gennaio su disposizione ministeriale si prevede la riapertura delle scuole secondarie in presenza al 50% la prima settimana e successivamente al 75% e che la capienza dei bus dovrà essere ridotta al 50%, la mozione chiede che venga potenziato il trasporto scolastico.

Con questo documento il consiglio comunale “prendendo atto degli impegni assunti dalla Regione Toscana per il potenziamento del trasporto scolastico in relazione alla scelta condivisa dell’utilizzo del 50 per cento della capienza dei mezzi ed alle risorse finalizzate nell’ordine di 3,7 milioni di euro ritenute tuttavia insufficienti; che la Provincia di Lucca, la prefettura, il Ctt e la Regione hanno condiviso un piano sul territorio provinciale che prevede l’entrata in servizio di 31 bus più 4 bus jolly ampliando il numero dei tutor alle fermate; che è in atto un tavolo di coordinamento territoriale della Provincia di Lucca che ha il compito di monitorare lo sviluppo della situazione del trasporto scolastico in sicurezza”, impegna il sindaco e la giunta “a proseguire il buon lavoro svolto al tavolo provinciale seguendo un preciso piano per il potenziamento sul nostro territorio del trasporto pubblico scolastico in tempi compatibili con la prossima riapertura delle scuole e per evitare eventuali turni pomeridiani delle lezioni; a sostenere con forza la necessità di effettuare un servizio di trasporto in completa sicurezza, ricorrendo se necessario a convenzioni con ditte del settore per aumentare il numero degli automezzi; a sostenere l’eventuale richiesta della Regione Toscana di maggiori risorse al governo”.