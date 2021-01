Dieci mascherine a 1 euro e 50 centesimi: la Coop abbassa il prezzo

Buone notizie per chi vuole comprare le mascherine alla Coop: abbassato il prezzo per quello che ormai è diventato un bene di prima necessità. Dieci mascherine, nelle Coop Fi della Toscana, costeranno 1 euro e 50 centesimi.

Un ulteriore ribasso del prezzo delle mascherine chirurgiche è partito ieri (1 gennaio) in tutti i negozi Coop.Fi della Toscana (104 punti vendita nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Siena, Pisa ed Arezzo). Dal primo gennaio 2021, infatti, il pacchetto da 10 mascherine a marchio Coop costa 1 euro e 50 centesimi euro.

Ancora più convenienti quindi le mascherine a marchio Coop: quello che ha inaugurato il nuovo anno è il terzo intervento sul prezzo finale delle mascherine a marchio. Entrate in assortimento in primavera al prezzo di 5 euro a confezione da 10 pezzi, poi scese già a fine ottobre scorso ai 3 euro e adesso in vendita a 1 euro e 50 centesimi.

Si tratta di un dispositivo medico che può contare su: tre strati protettivi, la certificazione Ce, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la direzione qualità di Coop Italia.

“Le mascherine sono ormai un bene di prima necessità. Per questo vogliamo offrirle ai nostri soci e clienti alle migliori condizioni di mercato possibili. Essendo un prodotto a marchio sono sottoposte a tutti i controlli di qualità Coop – fanno sapere dalla cooperativa – e rendendole ancora più convenienti invitiamo tutti ad utilizzarle: ancora oggi rappresentano infatti una delle poche misure efficaci per combattere il virus. Rendendole accessibili ad un prezzo più conveniente riteniamo di metterci a servizio della collettività”.