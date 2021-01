Disservizi Enel per la neve, protesta lo Spi Cgil dell’Alta Garfagnana.

“Venti, trenta centimetri di neve – dice Sergio Tortelli per il sindacato pensionati – hanno messo in ginocchio tutta l’Alta Garfagnana, proprio in un momento in cui per l’ultimo decreto sul coronavirus la popolazione è costretta a non muoversi di casa, senza corrente e quindi senza la più elementare fonte di riscaldamento. Nel momento in cui sto scrivendo sono esattamente 48 ore che siamo privi di corrente elettrica. Con tutto quello che ne consegue per le famiglie di anziani residenti nelle frazioni più isolate”.

“L’Enel, la più grande azienda di stato che ha in concessione e quindi le responsabilità di assicurare comunque il paese di energia elettrica e ovviamente la necessaria manutenzione di tutta la rete elettrica del territorio – prosegue Tortelli – a causa di una normale nevicata ancora non è stata capace di individuare le cause del guasto, tenendo conto inoltre che siamo nel 2021o. La popolazione di questo sciagurato territorio ormai è alla disperazione, non tanto per il problema alimentare, quanto per l’improvviso abbassamento delle temperature che senza una fonte di calore potrebbe mettere in gioco la stessa sopravvivenza. A questo punto ci chiediamo, ma dove sono i sindaci, l’Unione dei Comuni e gli stessi servizi sociali?”.

“Chi pagherà i disagi e i danni – dice ancora – a quelle piccole attività commerciali che hanno dovuto fra l’altro riempire i cassonetti della nettezza urbana di prodotti di generi alimentari deteriorati per mancanza di corrente? Sarebbe interessante conoscere almeno quali iniziative intendono intraprendere i nostri amministratori nei confronti dell’Enel che nel frattempo continuerà imperterrita a inviare regolarmente le bollette della luce come se nulla fosse avvenuto e che i garfagnini continueranno con precisione a pagare”.