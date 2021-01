Si è fatto attendere, è venuto alla luce ieri sera (1 gennaio) alle 20,45. È il piccolo Iacopo il primo nato del 2021 all’Isola d’Elba.



E’ un bellissimo bambino del peso di 2 chili e 884 chilogrammi, venuto alla luce (di 37 settimane) all’ospedale di Portoferraio

Nel corso del 2020 i parti in totale all’Isola d’Elba sono stati 137, con 138 nuovi nati.

Ancora tanti complimenti ed auguri dall’Azienda Usl Toscana nord ovest a queste famiglie e, insieme e tramite loro, a tutte quelle che in un anno difficile come il 2020 ed in questo inizio di 2021 hanno potuto festeggiare l’arrivo di uno splendido bebè.