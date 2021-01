Inizio anno con il corso Bls-d on line per il primo soccorso

Nuovo corso on line per imparare l’uso degli strumenti di primo soccorso.

Il Corso Bls-d online si svolgerà oggi (2 gennaio) alle 15 e sarà tenuto dal dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell’università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all’ospedale Santa Chiara e dall’istruttore certificato Fabrizio Bonino dell’associazione Cecchini Cuore Onlus.

Sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare un Dae (Defibrillatore automatico esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).

È completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di qualsiasi altro genere.

Per partecipare basta cliccare sul link oppure copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi. Per motivi organizzativi è richiesta la presenza dei partecipanti 10/15 minuti prima dell’evento. Per prenotare: Fabrizio 342. 8602303.