La statuina del bambinello a Torre Matilde è un dono di don Leonardo

Il presepe alla Torre Matilde di nuovo completo grazie a don Leonardo, il parroco della chiesa di san Giuseppe a Torre del Lago.



“Per la statuina di Gesù Bambino, ricollocata nel presepe alla Vecchia Viareggio, dobbiamo essere grati a don Leonardo – precisa Athos Pastechi -, è lui la persona da ringraziare per l’atto di generosità compiuto in risposta al furto, un gesto tanto sciocco quanto deplorevole”

“E’ stato don Leonardo – racconta Pastechi – a offrire la nuova statuetta per la Natività allestita sotto la Torre Matilde. Quando ho saputo dell’ignobile furto, l’ho contattato per chiedere aiuto e lui non ha esitato un attimo. Io ho solo consegnato materialmente, per suo conto, il nuovo Bambin Gesù all’amministrazione comunale”.

Pastechi ricorda anche il gran lavoro che il parroco sta svolgendo nella frazione: “Dal restauro del campanile della chiesa – elenca – alle raccolte per le famiglie in difficoltà che, anche in paese purtroppo, ci sono e sono in aumento. Appena i laboratori dei figurinai di Bagni di Lucca riapriranno, non mancherò di tributargli il mio personale ringraziamento per tutto questo”.