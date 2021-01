Perini Navi, la preoccupazione del sindaco: “Viareggio non può permettersi di perdere un pezzo fondamentale per la città”

“A partire dalla scorsa estate abbiamo seguito, passo dopo passo, l’evolversi della situazione di crisi aziendale che si è presentata alla Perini Navi di Viareggio”.

E’ il sindaco Giorgio Del Ghingaro a intervenire in merito alla vertenza del noto cantiere navale viareggino.

“Siamo stati presenti ai tavoli istituzionali con la Regione Toscana, le organizzazioni sindacali e le loro rappresentanze interne, con la direzione aziendale – spiega il primo cittadino- Lo abbiamo fatto con discrezione e riservatezza, ma penso sia arrivato il momento di rendere esplicita e pubblica la nostra posizione di fronte ad una crisi aziendale molto delicata. Inutile evidenziare l’importanza strategica che riveste Perini Navi all’interno del nostro distretto della nautica. La storia di questa azienda e il suo brand internazionale si lega in modo indissolubile alla città di Viareggio. Le professionalità espresse dai lavoratori sono di altissimo livello, così come quelle di coloro che operano nel l’indotto”.

“È necessario che questo patrimonio vada difeso e non vada perduto – prosegue Del Ghingro -. Per tutti questi motivi esprimiamo la nostra preoccupazione per come si sta evolvendo il confronto teso a superare la crisi aziendale. La mancanza di un piano industriale che punti allo sviluppo e confermi i livelli occupazionali, pregiudica ogni tentativo di addivenire ad un celere soluzione di questa vicenda. D’altrocanto gli interventi finanziari previsti da parte di fondi di investimento non garantiscono, al momento, un quadro di riferimento certo per la soluzione di questa delicata crisi”.

“Nei prossimi giorni, di concerto con l’unità di crisi della Regione Toscana – conclude il sindaco – cercheremo di sostenere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento di una soluzione che punti a salvaguardare lo sviluppo di Perini Navi e il mantenimento dei livelli occupazionali. Viareggio non può permettersi di perdere un pezzo fondamentale della sua città né, tantomeno, ridurre professionalità fondamentali per lo sviluppo del proprio territorio. Non servono soluzioni finanziarie, ma certezze industriali e progettualità chiare nei cantieri, per salvaguardare l’occupazione e valorizzare ancora di più un brand di valore internazionale, che rappresenta non solo la proprietà ma anche la città”.