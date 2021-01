Dopo tanti anni, a causa del coronavirus non sarà possibile visitare lo storico presepio meccanico e la tradizionale mostra dei presepi di Pieve Fosciana, in seguito alle restrizioni dell’ultimo decreto. Tuttavia i presepisti di Pieve Fosciana, non hanno fatto mancare il segno del presepio in questo anno. Una rappresentazione è stata allestita nella chiesa parrocchiale, accanto all’altare del Beato Ercolano, come segno di amore, gioia e protezione di tutto il popolo di Dio.

L’invito di questo Natale, ribadito anche dal parroco Don Giovanni, è quello di realizzare il presepio in famiglia e, al proposito, la Pievania di San Giovanni Battista di Pieve Fosciana e il Gruppo Amici del Presepio di Pieve Fosciana, aderiscono all’iniziativa promossa da Terre di Presepi, dal titolo E quindi uscimmo a riveder le stelle comete.

Si tratta di un concorso on-line di presepi realizzati da privati famiglie, parrocchie gruppi per partecipare si può inviare foto o video (30 secondi) all’indirizzo mail terredipresepi@gmail.com. I dieci presepi che al 17 gennaio avranno ricevuto più like, saranno candidati il prossimo anno da Terre di Presepi alla mostra 100 presepi in Vaticano a Roma e, quando sarà possibile incontrarsi, avranno un riconoscimento.

Molte le famiglie che hanno già inviato la foto dei loro presepi sia da Pieve Fosciana che da gran parte della Garfagnana, un modo in questo tempo di covid per mantenere viva la tradizione del presepio, e seppur distanti rimanere uniti attraverso il presepio.

Sulla pagina Facebook del presepio e sul canale Youtube è stato pubblicato un video di tutti i presepi di Pieve Fosciana: una mostra virtuale.