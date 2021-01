Pioggia senza tregua, è allerta meteo anche domani: il lago di Massaciuccoli sfiora il livello di guardia

Pioggia senza tregua, prosegue l’allerta mateo gialla anche per tutta la giornata di domani (4 gennaio).

Attenzione massima per il lago di Massaciuccoli a Torre del Lago che in queste ore sfiora il livello di guardia, e per i canali.

Già da ieri (2 gennaio) sono state ripulite le griglie di scolo e le caditoie e controllate per cautela sia le idrovore che le stazioni di sollevamento. La polizia municipale insieme ai volontari della protezione civile, hanno distribuito sacchi di sabbia alle attività e alle abitazioni che si affacciano lungo il Belvedere, e la situazione sembra essere sotto controllo.

Chiuso al traffico lo svincolo di Viareggio sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Genova.

Restano chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. E’ ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante sia di Ponente.