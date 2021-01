Rosi e Barsotti: “Vetrine sfitte allestite con opere o immagini del territorio”

Vetrine di fondi sfitti allestite con le stampe di opere di grandi artisti o con immagini del territorio.

L’iniziativa, che ha dei precedenti, ad esempio, nel comune di Castelfranco di Sotto, piace ai consiglieri dell’opposizione di Massarosa Damasco Rosi e Simona Barsotti

“Potrebbe essere proposta anche nel nostro comune – spiegano i due politici del Pd – Di vetrine e di fondi sfitti, come in molti parti d’Italia, purtroppo, ce ne sono anche da noi e la nostra speranza ovviamente è quella di rivedere presto nuove attività con le saracinesche alzate. Per quello bisognerà però lavorare su altri fronti e a ben altri incentivi, creare sinergie, cogliere opportunità e trovare soluzioni coinvolgendo le associazioni di categoria”.

“Ma nel frattempo – proseguono il capogruppo e la consigliera – chiedere ai proprietari di usarle come se fossero quadri di un museo a cielo aperto o finestre sul territorio potrebbe dare un tocco di bellezza in più ad alcuni angoli delle nostre frazioni”.

“Abbiamo dato, già mesi fa, la nostra disponibilità a contribuire con idee su grandi e piccoli temi per il futuro di Massarosa – concludono Rosi e Barsotti – ovvio che ciò debba avvenire nelle commissioni che vorremmo venissero convocate frequentemente anche su questioni non strettamente attinenti al consiglio comunale. Il post emergenza Covid deve farci trovare pronti e crediamo che ciò possa avvenire con la partecipazione di tutti, maggioranza e opposizione, ognuno con le proprie esperienze e sensibilità, per l’interesse primario dei cittadini. Noi ad ogni modo quando abbiamo una proposta, di qualsiasi natura essa sia, la lanciamo come in questo caso con l’auspicio che venga accolta”.