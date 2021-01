La Befana rassicura tutti i bambini alla vigilia della sua festa: distribuirà regolarmente i suoi regali ma, per rispettare le norme legate al contenimento dell’epidemia di coronavirus, ha deciso di rinunciare al tradizionale e spericolato atterraggio in piazza San Francesco con l’aiuto dei vigili del fuoco. Un evento che si ripeteva da venti anni in una piazza gremita dove venivano distribuite calze e dolciumi ai bambini presenti.

La simpatica vecchietta non si è scoraggiata e stamani (4 gennaio) è arrivata in anticipo al Comitato popolare di piazza San Francesco a bordo di una moderna scopa a turboelica per registrare un video-messaggio destinato a tutte le bambine e a tutti i bambini della città. Ad accoglierla, come ogni anno, c’erano il sindaco Alessandro Tambellini, i vigili del fuoco ed i volontari dell’Anpana; il video sarà disponibile domani (5 gennaio), nel pomeriggio, sul canale YouTube Live Love Lucca inserito nel calendario di Vivi Lucca Cantiere di Natale Flam-Concentus Lucensis

La vigilia della festa inoltre porterà alle famiglie in difficoltà ed in particolare, dove ci sono bimbi piccoli, doni e la tradizionale calza. Sarà assistita in questo compito dai volontari della Anpana.

Il comitato popolare di Piazza S. Francesco ringrazia per il sostegno all’iniziativa il Comune di Lucca, i vigili del fuoco, i volontari della Anpana, Unicop-Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Contrada San Paolino, il Forno Pagliai, la cartoleria Giuntoli Paolo.