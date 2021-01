E’ stato istituito il divieto di transito in via Nuova di Bozzano a seguito del movimento franoso che la scorso pomeriggio ha interessato il tratto di strada posto nei pressi dell’intersezione con la Via di Mutino nella frazione di Chiatri. Il divieto è entrato in vigore a partire da oggi (4 gennaio) e sarà prolungato fino al termine dei lavori di ripristino. Sul posto già nella giornata di ieri erano intervenuti per un sopralluogo l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini accompagnato dal sindaco, dalla dirigente e dal geologo comunale.

“Sulla via che da Chiatri porta a Bozzano, nei pressi del bivio che porta in località Mutino c’era già la squadra di reperibilità del Comune, una pattuglia della Polizia e insieme a noi è arrivata una squadra dei vigili del fuoco -aveva raccontato Marchini -. Sul posto abbiamo intravisto quello che sembrerebbe un consistente movimento franoso in movimento. La strada sembrerebbe a rischio per oltre sessanta metri pertanto visto la poca visuale è stata data disposizione alla reperibilità e alla Polizia municipale di chiudere la strada per ragioni di sicurezza. Domani vedremo l’entità del movimento franoso. Tornando a casa, con la dirigente abbiamo fatto un sopralluogo in via di Ronco per vedere lo stato della strada, a seguito di una segnalazione di un cittadino. In effetti ce una buca che domani manderemo a sistemare, per il resto la strada è simile a tante altre strade comunali”.