Dell’Innocenti replica all’opposizione: “Vetrine sfitte con opere di artisti progetto nostro”

“È stato il primo progetto appena insediata come assessore quello di utilizzare le vetrine dei fondi sfitti per far esporre gli artisti – l’assessore al commercio e alla cultura Michela Dell’Innocenti replica alle opposizioni che a mezzo stampa hanno proposto iniziative d’arte nei negozi chiusi anche a seguito della crisi covid – arrivano come al solito secondi, non solo era nel nostro programma elettorale ma lo abbiamo anche messo subito in pratica per tutta l’estate 2019. Abbiamo incontrato il favore dei proprietari che hanno messo gratuitamente a disposizione le loro vetrine e abbiamo in progetto sviluppi ulteriori di questa iniziativa che servano anche a portare gente oltre che ad abbellire il centro. Ovviamente tutto sospeso nel 2020 per l’emergenza covid, ma progetto pronto a riprendere già dalla prossima stagione emergenza permettendo”.

L’assessore Dell’Innocenti coglie l’occasione per sottolineare anche altri aspetti legati al commercio e alle scelte della precedente amministrazione: “Rimango basita di tutto questo interesse per il commercio, hanno avuto a disposizione e a quanto pare sprecato 10 anni per pensare e realizzare le loro idee, ma non c’era neanche un assessore al commercio questo la dice lunga sul loro interesse per il settore. Così come è significativa la decisione dell’allora assessore Damasco Rosi, in deroga al regolamento urbanistico sempre di sua competenza, per far aprire due punti di grande distribuzione, decisione presa due gironi prima delle elezioni e dopo decine di riunioni in cui rassicuravano i commercianti del territorio che non sarebbe mai avvenuto. Evidente che il commercio dei piccoli negozianti ne subisce un duro colpo, inutile poi copiare idee degli altri per fingere interesse, quando ormai è troppo tardi”.

In chiusura l’assessore Dell’Innocenti si dice comunque disponibile a ricevere i consiglieri di opposizione, le loro idee e proposte in ogni forma che ritengano: “Ben vengano idee nuove e contestualmente invito a sostenere le numerose iniziative che già l’amministrazione ha messo in campo”