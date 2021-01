Manifattura, il Comune invita Music Innovation Hub a illustrare il progetto

L’amministrazione comunale nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti di Music Innovation Hub spa e di altri partner per approfondire la conoscenza delle aziende e della proposta progettuale relativa alla parte sud della Manifattura al fine della possibile formalizzazione di una vera e propria manifestazione d’interesse sull’immobile.

Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale: “Il Comune di Lucca – si legge in una nota – accoglie con favore e disponibilità tutte le proposte, da parte di investitori qualificati, che tengano conto della sostenibilità e del prevalente interesse pubblico che deve caratterizzare qualsiasi progetto relativo a questo immobile, augurandosi che possano trasformarsi in vere e proprie ulteriori manifestazioni di interesse da valutare per individuare la migliore soluzione utile al restauro e alla rivitalizzazione di questa parte dell’ex opificio del centro storico”.